Почти 100 врачей трудоустроились в больницы Псковской области за год
94 врача трудоустроились в государственные медицинские учреждения Псковской области в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.
Также трудоустроились 120 средних медицинских работников. А всего за год в Псковской области штат медицинских сотрудников расширился на 35 человек по сравнению с 2022 годом.
«Год от года увеличивается количество студентов, которые обучаются в рамках целевых программ, то есть после выпуска они должны будут отработать в больницах Псковской области не менее пяти лет», — сообщили в комитете.
Сейчас в Псковской области насчитывается порядка 700 целевиков, которые обучаются в медицинских вузах.
Демонстрационный экзамен по программам среднего профобразования сдали более тысячи псковских студентов
По вопросам отключения электроэнергии в Псковской области можно звонить на номер 122
Рисунок гдовской школьницы, возможно, разместят на дорожном баннере при въезде в лес
Мероприятия по нацпроектам в Псковской области в 2023 году реализованы с показателем более 99%
Добровольцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки организовали праздник детям в псковской инфекционке