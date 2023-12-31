Почти 100 врачей трудоустроились в больницы Псковской области за год

12:02, 31 декабря 2023, ПАИ

94 врача трудоустроились в государственные медицинские учреждения Псковской области в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Также трудоустроились 120 средних медицинских работников. А всего за год в Псковской области штат медицинских сотрудников расширился на 35 человек по сравнению с 2022 годом.

«Год от года увеличивается количество студентов, которые обучаются в рамках целевых программ, то есть после выпуска они должны будут отработать в больницах Псковской области не менее пяти лет», — сообщили в комитете.

Сейчас в Псковской области насчитывается порядка 700 целевиков, которые обучаются в медицинских вузах.