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Общество

Александр Котов поздравил псковичей с наступающим Новым годом 

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковичей с наступающим Новым годом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Собрания.

«Ещё один год уходит в историю. Мы провожаем его, вспоминая самые значимые события, радости и печали. Это праздничное время всегда отмечено символическим смыслом, пониманием прожитого и надеждами на добрые перемены.

Уходящий год сделал всех нас ещё чуть мудрее и сильнее, доказал особую ценность верности принципам и твёрдости духа, безусловной любви и уважения к своей земле, стране, Родине, способности работать в меняющихся условиях, быть частью надёжной сплочённой команды.⠀

В новый этап мы вступаем с верой в победу справедливости и силу нашего единения. В России 2024 год объявлен Годом семьи. Пусть он будет наполнен сердечным теплом общения с родными и близкими, домашним уютом и благополучием, станет временем созидания и роста, новых идей, возможностей и перспектив!

Уважаемые псковичи! От имени Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Счастья, здоровья, мира и добра в новом, 2024 году!» – поздравил жителей региона Александр Котов.

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