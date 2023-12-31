Шестеро юных шахматистов из Псковской области выступят на первенстве России в 2024 году

17:30, 31 декабря 2023, ПАИ

Шестеро псковичей завоевали медали на первенстве СЗФО в 2023 году, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

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«Медали для нашей области на первенствах СЗФО 2023 года в трудной и упорной борьбе завоевали наши замечательные и ведущие юные шахматисты: Мария Солдатова, Ростислав Бобовкин, Эвелина Галаханова и Валерия Кузнецова», – говорится в сообщении.

Две золотые медали на первенстве СЗФО заработала ведущая девятилетняя шахматистка Псковской области Мария Солдатова.

Бронзовую медаль за третье место в группе юношей до 15 лет завоевал Бобовкин Ростислав, получив также право участвовать в первенстве России 2024 года, которое пройдёт в Екатеринбурге.

Две бронзовых медали на первенстве СЗФО по быстрым шахматам и блицу завоевала самая юная участница из Псковской области Валерия Кузнецова в группе девочек до 9 лет.

Ещё одну бронзовую медаль за третье место на первенстве СЗФО по блицу в копилку нашей сборной внесла чемпионка Псковской области среди женщин 2023 года Эвелина Галаханова.

«По итогам первенства СЗФО по шахматам с классическим контролем времени право на участие в Высшей лиге первенства России получили пять представителей Псковской области: Кузнецова Валерия (девочки до 9 лет), Солдатова Мария (Д11), Петрова Вероника (Д15), Бобовкин Ростислав (Ю15), Галаханова Эвелина (Д17).

В связи последними нововведениями, согласно которым первенства СЗФО по быстрым шахматам и блицу также стали отборочными для участия в первенстве России, и по этим спортивным шахматным дисциплинам право участия в важных всероссийских соревнованиях получили шахматисты нашей области: Козлов Савелий (блиц Ю13), Галаханова Эвелина (блиц Д17), Солдатова Мария (быстрые шахматы Д11), Петрова Вероника (быстрые шахматы Д15), Бобовкин Ростилав (быстрые шахматы Ю15), Галаханова Эвелина (быстрые шахматы Д17)», – написали в областной Федерации шахмат.