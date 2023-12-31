Шесть детей с неизвестным полом родились в России

19:58, 31 декабря 2023, ПАИ

Шесть детей, пол которых не удалось определить при рождении, родились в этом году в Тюменской области, сообщает 72.ru со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Всем шестерым новорождённым детям поставили диагноз «нарушение формирования пола». По словам специалистов, это редкая генетическая мутация, при которой половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу. Причиной таких аномалий являются мутации генов, ответственных за формирование половых желёз.

Аналогичный диагноз поставили трём родившимся в Тюменской области детям в 2022 году. С 2019 по 2021 год ежегодно в регионе рождался как минимум один ребёнок с таким диагнозом, тогда как в 2018 году таких случаев не было зарегистрировано.

Напомним, что в Псковской области в 2023 году родилось около 3 900 детей. Родители новорождённых давали им самые разнообразные имена. О самых популярных и редких именах, которые давали в этом году родившимся в Псковской области детям, читайте здесь.

Ранее сообщалось, что семейная пара из Палкинского района отметила 72 года совместной жизни. На сегодняшний день в Псковской области это рекордное количество совместно прожитых лет.