Более 50 проверок сохранности оружия у псковичей провели росгвардейцы

10:23, 01 января 2024, ПАИ

52 проверки обеспечения сохранности оружия провели росгвардейцы в Псковской области с 25 по 31 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгардии.

Во время проверок росгвардейцы выявили десять административных правонарушений и изъяли у псковичей 13 единиц оружия, а также 192 боеприпаса.

В ведомстве также напомнили, что владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.