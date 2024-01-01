Врач посоветовал, как облегчить похмелье

10:49, 01 января 2024, ПАИ

Способы борьбы с похмельем назвал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишут «Известия».

«Самый эффективный и надежный, как швейцарские часы, способ – не пить вообще. Но к сожалению, так поступят далеко не все», – сказал он.

Чтобы освободить желудочно-кишечный тракт от токсинов, необходимо вызвать рвоту. Также следует пить больше воды, бульона, мятного чая, минералки и перекусить, чтобы добавить клеткам глюкозы, посоветовал врач.

«Уха и сытные бульоны содержат много белка, позволяющего обезвредить ацетальдегид. Морс, компот восстанавливают баланс витаминов», – пояснил Александр Умнов.

Чай с мятой и ромашкой, пустырник восстанавливают нервную систему, способствуют выведению токсинов из организма. Лимон поможет восстановить в организме содержание витамина С, а овсяная, льняная и рисовая каши, обладающие обволакивающим эффектом, выводят из организма шлаки.

Также, чтобы облегчить состояние и восстановить метаболизм, следует выспаться, принять душ, подышать свежим воздухом. Облегчить сильную головную боль можно, приняв обезболивающее. Однако не стоит злоупотреблять ими и принимать не более трёх таблеток в день.