Двух псковичей задержали росгвардейцы за кражу продуктов из магазина за несколько часов до Нового года
Росгвардейцы задержали двух мужчин в Пскове, которые украли продукты из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
31 декабря около 18:00 сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.
В магазине росгвардейцы задержали 50-летнего псковича, который украл продукты.
Через 40 минут в этом же магазине росгвардейцы задержали 54-летнего мужчину, который украл две упаковки кофе.
По факту хищений проводится проверка.
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