Двух псковичей задержали росгвардейцы за кражу продуктов из магазина за несколько часов до Нового года

12:24, 01 января 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали двух мужчин в Пскове, которые украли продукты из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

31 декабря около 18:00 сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.

В магазине росгвардейцы задержали 50-летнего псковича, который украл продукты.

Через 40 минут в этом же магазине росгвардейцы задержали 54-летнего мужчину, который украл две упаковки кофе.

По факту хищений проводится проверка.