Требования для исключающих пожары систем впервые ввели в России
Требования для систем, исключающих пожары в музеях и архивах, впервые ввели в России. Перечень правил, разработанных МЧС России, вступает в силу 1 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Рассчитано, что такие системы защиты будут снижать концентрацию кислорода в помещении. Это исключит возможность возникновения пожара.
В первую очередь подобные системы защиты введут в музеях, архивах и на объектах культурного наследия.
Свод правил «Системы предотвращения пожара. Системы с использованием пригодной для дыхания гипоксической атмосферы. Нормы и правила проектирования» также устанавливает требования к проектированию системы предотвращения пожара.
Для этого в помещении будет непрерывно поддерживаться атмосфера с пониженной концентрацией кислорода.
«В таких условиях, даже при наличии источника зажигания, не происходит возгорания горючих веществ и материалов», – пояснили в пресс-службе МЧС России.
В этом случае не требуется оснащать помещения обычной автоматической системой пожаротушения. Применять подобную обновленную систему могут на объектах со специализированным персоналом или с использованием средств индивидуальной защиты.