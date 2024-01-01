Требования для исключающих пожары систем впервые ввели в России

12:00, 01 января 2024, ПАИ

Требования для систем, исключающих пожары в музеях и архивах, впервые ввели в России. Перечень правил, разработанных МЧС России, вступает в силу 1 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рассчитано, что такие системы защиты будут снижать концентрацию кислорода в помещении. Это исключит возможность возникновения пожара.

В первую очередь подобные системы защиты введут в музеях, архивах и на объектах культурного наследия.

Свод правил «Системы предотвращения пожара. Системы с использованием пригодной для дыхания гипоксической атмосферы. Нормы и правила проектирования» также устанавливает требования к проектированию системы предотвращения пожара.

Для этого в помещении будет непрерывно поддерживаться атмосфера с пониженной концентрацией кислорода.

«В таких условиях, даже при наличии источника зажигания, не происходит возгорания горючих веществ и материалов», – пояснили в пресс-службе МЧС России.

В этом случае не требуется оснащать помещения обычной автоматической системой пожаротушения. Применять подобную обновленную систему могут на объектах со специализированным персоналом или с использованием средств индивидуальной защиты.