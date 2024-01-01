Псковичи провели забег в первый день Нового года

12:18, 01 января 2024, ПАИ

Жители Пскова провели традиционный новогодний забег «На спорте после мандаринов» сегодня, 1 января. Об этом сообщил тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в своих соцсетях.

В новогоднем забеге приняли участие псковские спортсмены, члены бегового клуба Pro sport и гости Пскова.

Организаторы забега подготовили для псковичей и гостей города пробежку до пяти километров в лёгком темпе и конкурс костюмов среди детей и взрослых, а также новогодний розыгрыш и ящик мандаринов.

Отметим, что традиционное спортивное мероприятие прошло уже в восьмой раз.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».