Псковичи провели забег в первый день Нового года
Жители Пскова провели традиционный новогодний забег «На спорте после мандаринов» сегодня, 1 января. Об этом сообщил тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в своих соцсетях.
В новогоднем забеге приняли участие псковские спортсмены, члены бегового клуба Pro sport и гости Пскова.
Организаторы забега подготовили для псковичей и гостей города пробежку до пяти километров в лёгком темпе и конкурс костюмов среди детей и взрослых, а также новогодний розыгрыш и ящик мандаринов.
Отметим, что традиционное спортивное мероприятие прошло уже в восьмой раз.
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