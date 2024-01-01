Январь станет месяцем начала масштабной трансформации

15:17, 01 января 2024, ПАИ

Январь станет месяцем начала масштабной трансформации как в мировых процессах, так и в личных.

Прогноз на первый месяц 2024 года от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Признавайтесь, сколько раз вы планировали начать жизнь с чистого листа с наступлением нового года? Оставить вредную привычку, пойти в спортзал, начать поиски новой работы, прекратить обременительные отношения... Новый год психологически воспринимается как некий Рубикон – перевернули последний лист календаря, обнулились, сделали шаг в неизвестность. Даже само пространство 1 января воспринимается иначе, как более светлое, лёгкое и чистое. Энергетически в такие поворотные точки действительно легче закрыть дверь в прошлое. Но не в этот раз!

2 января Меркурий разворачивается из ретроградности, а это крайне неудачный момент для начала нового (учитываем период в три – четыре дня до и три – четыре дня после). Поэтому просто отдыхаем и наслаждаемся жизнью насколько получается. (А почему может не получиться, напишу чуть ниже). Все начинания имеет смысл отложить до 12 января – это следующий после новолуния день. Как раз закончатся новогодние каникулы (у тех, у кого они были), пара дней уйдёт на раскачку. И можно в бой!

Новолуние 11 января происходит в соединении с Плутоном. Это значит, что в течение следующих четырёх недель мы так или иначе будем сталкиваться с ситуациями, где придётся избавляться от всего старого, отжившего и ненужного. И если мы не захотим расстаться с тем, что тянет нас вниз, добровольно, у нас это отберут принудительно. Каждый будет решать эти задачи на своём уровне в зависимости от персонального жизненного контекста. А с учётом того, что это первое новолуние 2024 года, можно считать, что процесс в той или иной степени распространится на весь год.

Первая неделя января может привнести в отношения с близкими состояние холодности, отчуждённости, заморозки чувств. Период для форсирования отношений крайне неудачный. Также вероятны конфликты из-за денег. И дело не в том, что мы основательно потратились накануне Нового года, такую энергетику формирует квадрат Венеры и Сатурна, который держится на небе до 7 января. Он даёт ощущение невозможности расслабиться, вдохнуть полной грудью и забыть о проблемах хотя бы на время. Будет реальное ощущение нехватки ресурса. Снимать напряжение с помощью алкоголя не очень хорошая идея – неблагоприятный аспект Меркурия с Нептуном и так даёт ощущение мира как в кривом зеркале, зачем же усугублять. Из-за этого напряжённого аспекта увеличивается также риск столкнуться с неверной информацией, ложью, мошенничеством, сделать ошибку в работе или попасть в аварию по невнимательности (актуально до 14 января). Так что будьте внимательны и аккуратны. Зато период хорош для посещения разного рода зрелищных мероприятий. Сочувствую студентам, у которых в этот период проходит сессия – усваивать информацию и сдавать экзамены на таком квадрате на порядок сложнее.

В целом январь не будет лёгким, энергетика периода этому не способствует. С 10 января и до конца месяца Солнце будет находиться в соединении с Плутоном. Очень многое зависит от вашего индивидуального гороскопа, но в целом этот аспект даёт ощущение напряжения, давления, гнёта обстоятельств. На работе больше рисков возникновения конфликтов, могут быть столкновения с силовыми и контролирующими органами. Положительное влияние этого соединения в том, что он может дать ощущение нереальной силы, когда открывается второе дыхание. Период хорошо использовать для личной трансформации, преодоления страхов, работы в авральном режиме, расчистки авгиевых конюшен.

Лучший период месяца для того, чтобы внедрить новые начинания на работе с 14 по 23 января. Можно также устраивать мозговые штурмы, смело делиться новыми идеями с начальством.

В период с 15 по 24 января может накрыть неожиданная влюбленность. Правда, в будущем она чревата разочарованиями. Ровно тот случай, когда розовые очки бьются стёклами внутрь. Но если вы уже в отношениях, это хороший период для сближения. Партнёры щедры не только на чувства, но и на деньги. Имейте в виду, что возрастает риск ненужных покупок и трат (для торговцев это очень хороший период). С крупными финансовыми вложениями также будьте аккуратны, заманчивое на первый взгляд предложение может оказаться провальным.

Последняя неделя января хороша для того, чтобы доделывать и доводить до ума начатые дела. Однако не стоит замахиваться на слишком масштабные вещи. Лучше всего браться за то, что можно сделать быстро, или работать в режиме многозадачности. При планировании дел учитывайте, что последняя неделя января очень конфликтная, также могут ломаться автомобили и бытовая техника.

Период с 20 января и до конца месяца хорош для начала обучения, курсов повышения квалификации, прокачки своей экспертности, упрочения авторитета, поиска покровителей. Однако стоит иметь в виду, что процесс может пойти не вполне гладко и будет сопряжён с преодолением препятствий. Зато полученные результаты вы точно сможете занести себе в актив.