95-летие отмечает ветеран из Бежаницкого района

19:22, 01 января 2024, ПАИ

95-летний юбилей отмечает труженица тыла из Бежаницкого района Антонина Петровна Иванова, пишет газета «Сельская новь».

«Антонина Петровна из поколения детей войны. Она из тех редких и уважаемых людей района, о которых говорят с теплотой в сердце и на которых равняются», – отметили в газете.

С праздником женщину поздравила первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Елена Иванова, председатель районного совета ветеранов Людмила Павлова, председатель первичной ветеранской организации посёлка Надежда Гусакова и член президиума районного совета Тамара Зябухина. Гости пожелали виновнице торжества здоровья и долголетия.