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Общество

До -23 градусов прогнозируют в Псковской области 2 января

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

​До -23 градусов прогнозируют в Псковской области 2 января. Фото: ПАИ

Погода будет без осадков, на дорогах возможна гололедица.

Будет дуть ветер восточных и северо-восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -18 до -23 градусов, днём – от -14 до -19 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область в первые дни января придут аномальные морозы.

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