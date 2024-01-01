До -23 градусов прогнозируют в Псковской области 2 января

20:41, 01 января 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Погода будет без осадков, на дорогах возможна гололедица.

Будет дуть ветер восточных и северо-восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -18 до -23 градусов, днём – от -14 до -19 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область в первые дни января придут аномальные морозы.