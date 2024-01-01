Двое детей провалились под лёд в Тверской области
Двое детей провалились под лёд в Тверской области, семилетняя девочка утонула, сообщает «АиФ».
Трагедия произошла сегодня, 1 января. Двое детей гуляли недалеко от реки Городня, оступились и провалились под лёд. Четырёхлетнего мальчика успел вытащить очевидец, а девочку достать из воды не удалось. Её тело пока не нашли. На месте работали сотрудники МЧС и полиция.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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