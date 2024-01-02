Что звёзды прочат в 2024 году

22:51, 01 января 2024, ПАИ

Прогноз от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой для каждого знака зодиака на 2024 год.

Овен

Год станет поистине судьбоносным. Событий, которые послужат началом грандиозных перемен, можно ожидать в конце марта – начале апреля и в конце сентября – начале октября. Больше вероятностей, что перемены коснутся сферы отношений и вашего ближайшего окружения. В профессиональном плане первая половина года (до конца мая) более удачна. Если вы планируете менять работу или открывать бизнес, лучше успевать до начала лета. Новые благоприятные шансы обязательно появятся. Июнь и октябрь перспективны для новых романтических знакомств. Самый сложный период 2024 года – ноябрь – декабрь. Могут возникнуть сложности в деловом партнёрстве, особенно если они касаются международного сотрудничества. В профессиональной сфере придётся проявлять гибкость и корректировать планы буквально на ходу. В целом события года могут заставить искать ответы на вопросы «кто я, чего я хочу и куда иду?». Чем яснее вы себе на них отвечаете, тем проще будет справиться с вызовами.

Телец

Год, особенно первая его половина, очень хорош для продвижения, завоевания авторитета, привлечения новых клиентов. Особенно успешен в этом смысле май. Не стесняйтесь громко заявлять о себе и демонстрировать таланты и способности. Есть все шансы на победу в профессиональных и творческих конкурсах. С февраля по апрель могут предоставиться неплохие возможности для продвижения по службе. В целом первая половина года (до конца мая) более успешна, стабильна и энергетически вы на пике формы. Поэтому все важные начинания стоит планировать на весну. Потом их реализовать будет сложнее. С лета начинается более динамичный период, и дела идут с переменным успехом. Самый сложный период – осень. У предпринимателей могут возникнуть проблемы с контролирующими органами и конкурентами. Если вы скромный служащий или пенсионер, проблем могут подкинуть ближайшие родственники. В целом год хорош, чтобы решать вопросы с приобретением недвижимости, строительством, обустройством быта.

Близнецы

Год обещает стать удачным. Особенно если вы долгое время прилагали усилия, вкладывали в себя и в своё дело, шли к своим целям. Отдачу в виде материальных благ и карьерного роста вы ощутите, начиная с июня. Поэтому зимой и весной спокойно продолжайте начатое. Лето в целом обещает быть очень активным. Это хороший период, чтобы привести себя в отличную физическую форму (не исключено, что предстоит бороться с лишними килограммами). Осенью одинокие Близнецы получат возможность завязать новые судьбоносные знакомства. Те, у кого уже есть отношения, могут их укрепить, в том числе и при помощи штампа в паспорте. 2024 год предоставит хорошие шансы развязать старые кармические узлы и исправить ошибки. Вы почувствуете себя более свободными. На волне успеха не впадайте в эйфорию и не теряйте адекватность, не рискуйте понапрасну финансами. Очень критично оценивайте предложения, которые поступят в ноябре-декабре. Проблемы, начавшиеся в этот период, рискуют перейти в 2025 год.

Рак

Многим Ракам в 2024 году придётся выбирать, что важнее семья или работа. Кому-то придётся сменить сферу деятельности или режим работы, вынудить к этому могут ваши самые близкие люди. Если вы давно хотели начать работать на себя как предприниматель или фрилансер, 2024 год даст все возможности и сподвигнет на действия. Перемены будут сопровождаться сильными эмоциями, спрятаться от них или проигнорировать не получится. Весной при посредничестве друзей могут прийти выгодные предложения. Если вы одиноки, хорошее время для знакомств январь – апрель. Не игнорируйте соцсети и большие общественные объединения. В мае-июне может казаться, что удача отвернулась от вас, и мир даёт меньше шансов на реализацию. Летом можно восстановить прерванное ранее сотрудничество с деловыми партнёрами, этому будут способствовать поездки. Самый энергетически насыщенный период для вас – осень. Будет много сил и новых идей, но за место под солнцем предстоит побороться.

Лев

Большая часть года пройдёт под знаменем новых завоеваний и покорения сияющих вершин. Но зато в самом конце года придётся доказывать, что эти завоевания ваши по праву. То, что казалось незыблемым, события декабря могут поставить под сомнения. Чтобы этого избежать, стелите соломки весь год. Для карьерных продвижений более благоприятна первая половина года, с марта по май предоставятся возможности для расширения бизнеса или продвижения по службе. Делайте ставку на масштабные проекты, но не берите на себя лишних финансовых обязательств. Недостаточно продуманное инвестирование или заимствование, совершённое в первой половине года, может аукнуться проблемами во второй. Самые выгодные сделки вы заключите с марта по июнь. Для личной жизни более продуктивна вторая половина года. Однако может оказаться, что с тем, кто ещё совсем недавно казался очень близким, вам не по пути. Также летом и осенью открываются хорошие возможности для получения образования, расширения своего кругозора, путешествий. Для новых знакомств очень благоприятны сентябрь и октябрь.

Дева

Есть все шансы для достижения профессиональных высот, но не обойдётся без борьбы. И больше придётся бороться не с внешними ограничителями, а с внутренними деструктивными установками. Если вы справитесь с собственными страхами, комплексами и барьерами, можете выйти на совершенно иной уровень бытия. Самые продуктивные для работы месяцы: январь, май, август и сентябрь. Март и апрель принесут новые возможности. Плюшки в карьере и бизнесе начнут выдавать, начиная с лета. Август и сентябрь хороши для развития личного бренда. В деловой и личной жизни делайте ставку только на проверенных временем партнёров. Их может в 2024 году стать меньше – кто-то может подвести или обмануть. Зато эти ситуации покажут, кто чего стоит и с кем вам точно не по пути. В личной жизни есть все шансы на развитие. Могут быть новые перспективные знакомства, начало совместного проживания или официальное оформление отношений. В финансовом плане благоприятны октябрь и ноябрь.

Весы

Для Весов год пройдёт под знаком перемен в личных отношениях. Месяцами крутых изменений могут стать апрель и октябрь. В целом в течение всего года очень важно будет любое партнёрство. Возлюбленные, клиенты, соучредители могут стать для вас проводниками важных кармических уроков. Что заслужили, то и получите. Не исключено, что и крышесносную любовь. Сложные ситуации получится пройти легче, если делать ставку на развитие и самосовершенствование. Воспринимать урок не как наказание, а как шанс на изменение. Начало года принесёт новые идеи творческим людям. А в период с марта по июнь появятся возможности их реализовать. Август и сентябрь хороши для путешествий и расширения кругозора, октябрь – для пиара и продвижения. Осенью могут потребовать пристального внимания проблемы детей и других ближайших родственников. Ошибки, допущенные в деловом партнёрстве, могут аукнуться проблемами в ноябре и декабре. Да так, что их решение растянется на весь следующий год.

Скорпион

Хорошие возможности развития бизнеса и карьеры для Скорпионов выпадают в самом начале года. Так что выбирайте – каникулы или перспективы. Если в январе посеять правильные семена, первые всходы будут заметны уже в марте-июне. Если вы заинтересованы в новом партнёрстве как деловом, так и личном, перспективен для новых знакомств период с мая по июль. В течение всего года Скорпионам предоставятся хорошие шансы решить свои жилищные проблемы либо улучшить имеющиеся условия. В сентябре может возникнуть желание взять паузу, уединиться, погрузиться в свой внутренний мир. Этот период хорошо использовать для работы с психологом или коучем, заняться внутренними раскопками. Есть все шансы на серьёзную внутреннюю трансформацию. Самые денежные месяцы октябрь и ноябрь. Но в целом год финансово неровный. Декабрь может стать самым сложным месяцем, когда придётся решать проблемы по всем фронтам. Чтобы этого не произошло, реагируйте на сигналы Вселенной своевременно.

Стрелец

Год ознаменуется расширением контактов, прибавлением друзей, поклонников, клиентов. Одинокие Стрельцы наконец-то смогут обрести пару. Захочется больше выходить в свет, в целом вести более активный образ жизни. Первые месяцы нового года пройдут достаточно спокойно и не принесут существенных изменений, динамика усиливается ближе к лету. Может возникнуть желание расширить бизнес, начать новые проекты. Первая половина года хороша для того, чтобы повышать свой уровень экспертности, квалификации, начать новое обучение. Повышение по службе или перспективные предложения о новой работе могут поступить в мае, августе и октябре. Но в финансовом отношении год будет очень неровным. Летом не пренебрегайте возможностью отправиться в путешествие, это расширит ваши горизонты как в прямом, так и переносном смысле. В ноябре и декабре многим Стрельцам придётся корректировать свои планы, возвращаться к старым нереализованным идеям и исправлять ошибки. Могут напомнить о себе люди из прошлого. Это хороший период, чтобы под новым углом зрения взглянуть на свои проекты, оценить перспективы.

Козерог

Несколько предыдущих лет для Козерогов были сложными. Многие пережили серьёзную трансформацию и даже потери. Теперь можно будет вздохнуть с облегчением. Правда, Козерогов, родившихся в конце знака, ещё могут беспокоить старые проблемы в ноябре и декабре. Для многих Козерогов в 2024 году вновь станут актуальными вопросы поиска предназначения, смены профессии и ответа на глобальные вопросы «кто я и чего хочу по-настоящему?». И здесь вас ждёт много открытий. В любовном плане год тоже насыщенный – новые встречи, расставания, возврат к старым партнёрам. А кому-то вообще придётся выбирать между семьёй и карьерой. Февраль, март и апрель могут принести новые перспективные возможности в профессиональной сфере, возможность завязать новые партнёрские отношения. Но значимые изменения произойдут во второй половине года. В августе и сентябре могут неожиданно возникнуть люди из прошлого, которые окажут существенное влияние на вашу жизнь, профессиональную или личную. От очень крупных покупок или инвестиций в течение года лучше воздержаться. По крайней мере, очень тщательно взвешивать все за и против.

Водолей

Водолеи перенимают трансформационную эстафету от Козерогов. Нелегко в 2024 году придётся январским Водолеям, то есть родившимся в самом начале знака. Какую именно область жизни заденет трансформация зависит от индивидуального гороскопа, но жизнь точно не будет прежней. Но не стоит забывать, что кризис – это всегда возможность роста. Новые горизонты откроются как в профессиональной сфере, так и в личных отношениях. Главное, чётко определить свои цели. Год сложится более удачно, если вы не будете долго раздумывать, куда направить энергию, а возьмёте быка за рога сразу. Январь и февраль перспективны для продвижения личного бренда или представления своих идей и проектов начальству. В период с марта по июнь вы можете получить плоды проявленной инициативы. Если в начале года не рискнули ярко заявить о себе, второй шанс дают август и сентябрь. Используйте это время хотя бы для обучения и повышения квалификации. Во второй половине года многих Водолеев будут занимать семейные вопросы и проблемы родственников. Не исключён переезд.

Рыбы

В 2023 году у многих Рыб могло возникнуть ощущение, что на них наваливается всё больше дел, обязанностей, нагрузки и ответственности. 2024 год в этом смысле станет продолжением и не даст вздохнуть с облегчением. Легче пройдут этот период те представители знака, у кого всё в порядке с психологической зрелостью и личными границами. Остальным придётся взрослеть. Универсальная рекомендация всем Рыбам на 2024 год – не забывать о себе и больше отдыхать. Год не очень перспективен в плане завязывания новых связей и расширения социальных контактов, лучше крепить старые союзы. В финансовом отношении более благополучна первая половина года. Самый активный период – лето. Его хорошо использовать для обучения, продвижения своих идей, ведения блога и вообще творческой работы с информацией, поиска новой работы, если это для вас актуально. Могут поступить предложения о переезде в другой регион. Самый сложный период октябрь – декабрь. Здесь нерешённые проблемы могут стать в полный рост. Также пристального внимания могут потребовать родственники.