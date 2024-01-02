40 нарушений выявили псковские росгвардейцы в объектах топливно-энергетического комплекса
40 нарушений законодательства выявили росгвардейцы при проведении проверок объектов топливно-энергетического комплекса региона в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники осуществили государственный контроль за обеспечением безопасности объектов комплекса, а также проверили деятельность подразделений охраны юридических лиц.
В 2023 году росгвардейцы выявили 40 нарушений обязательных требований действующего законодательства. Также 16 нарушений зафиксировали в ходе контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц.
К административной ответственности привлекли руководителей организаций, где были допущены нарушения.
40 нарушений выявили псковские росгвардейцы в объектах топливно-энергетического комплекса
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