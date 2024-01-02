40 нарушений выявили псковские​ росгвардейцы в объектах топливно-энергетического комплекса

10:24, 02 января 2024, ПАИ

40 нарушений законодательства выявили​ росгвардейцы при проведении проверок объектов топливно-энергетического комплекса региона в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники осуществили государственный контроль за обеспечением безопасности объектов комплекса, а также проверили деятельность подразделений охраны юридических лиц.

В 2023 году росгвардейцы выявили 40 нарушений обязательных требований действующего законодательства. Также 16 нарушений зафиксировали в ходе контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц.

К административной ответственности привлекли руководителей​ организаций, где были допущены​ нарушения.