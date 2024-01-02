Краткие походы в баню повышают устойчивость сердечно-сосудистой системы – врач

11:27, 02 января 2024, ПАИ

Небольшие по продолжительности походы в баню повышают устойчивость сердечно-сосудистой системы. Об этом газете «Известия» сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Он отметил, что при посещении бани происходит обильное потоотделение и из организма выводятся токсины и шлаки. Это не только очищает организм, но и способствует укреплению иммунитета. Кроме того, из-за высокой температуры увеличивается частота сердечных сокращений и в организм человека начинает поступать больше кислорода.

Вместе с этим баня действует на нервную систему успокаивающе. Это помогает снизить тревожное состояние, понизить уровень стресса. Также это способствует омоложению кожи и уменьшению спазмов и боли.