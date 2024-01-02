Митрополит Арсений возглавил богослужение в канун дня памяти святого Иоанна Кронштадтского

13:03, 02 января 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавил вечернее богослужение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре накануне дня памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского 1 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Митрополиту сослужили исполняющий обязанности наместника Псково-Печерской обители иеромонах Иларион (Карандеев) с братией обители в священном сане.

Песнопения исполнил братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева). За богослужением молились насельники Успенской обители, а также прихожане и паломники.