Городской каток заливают в Опочке

15:03, 02 января 2024, ПАИ

На городском стадионе Опочки начали заливку катка. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Опочецкого района.

«В регион пришли настоящие январские морозы, поэтому самое время насладиться новогодними каникулами и провести время на коньках! Приходите с родными и приглашайте друзей», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый каток открылся в Гдове.