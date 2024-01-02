Городской каток заливают в Опочке
На городском стадионе Опочки начали заливку катка. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Опочецкого района.
«В регион пришли настоящие январские морозы, поэтому самое время насладиться новогодними каникулами и провести время на коньках! Приходите с родными и приглашайте друзей», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что новый каток открылся в Гдове.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 января 2024
Митрополит Арсений возглавил богослужение в канун дня памяти святого Иоанна Кронштадтского