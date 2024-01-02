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Общество

Вода практически закончилась в псковском приюте для животных «Лесопилка»

Вода практически закончилась в приюте для животных «Лесопилка» в Пскове. Об этом сообщается в группе приюта в социальной сети «ВКонтакте».

Вода практически закончилась в псковском приюте для животных «Лесопилка». Фото: ПАИ

Из-за аномальных морозов животным необходимо давать больше еды, а следовательно, увеличился и расход воды, которая практически закончилась.

«Ещё в связи с сильными морозами появилась такая проблема: колонка около школы вот-вот замёрзнет, и набрать воду в ней к обеду будет невозможно. Воду придётся набирать дома из-под крана», – рассказали в приюте.

Псковичей просят оказать содействие в этом вопросе, так как работникам не выехать из приюта.

Адрес «Лесопилки»: Псков, Новгородская, 7. Телефон: 8-911-362-31-25.

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Вода практически закончилась в псковском приюте для животных «Лесопилка»

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