В РЖД рассказали, сколько пассажиров встретили Новый год в поезде
Порядка 80 тысяч пассажиров встретили Новый год в поездах дальнего следования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РЖД.
Одновременно в пути находилось более 500 пассажирских поездов.
Во время поездки путешественников поздравили по громкой связи, детям подарили шоколад, а в вагонах-ресторанах можно было попробовать праздничные блюда.
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