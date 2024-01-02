В РЖД рассказали, сколько пассажиров встретили Новый год в поезде

17:26, 02 января 2024, ПАИ

Порядка 80 тысяч пассажиров встретили Новый год в поездах дальнего следования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РЖД.

Одновременно в пути находилось более 500 пассажирских поездов.

Во время поездки путешественников поздравили по громкой связи, детям подарили шоколад, а в вагонах-ресторанах можно было попробовать праздничные блюда.