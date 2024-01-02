Публикуем афишу новогодних мероприятий на 3 января
Новогодние праздники – время посещения различных мероприятий. Куда же сходить, чтобы интересно провести время? Ответ на этот вопрос можно получить в афише мероприятий на 3 января.
Куда сходить с детьми?
1. «Рождественский ангелочек» – мастер-класс.
Место и время проведения – 3 января в 15:00 в общественном центре микрорайона Псковкирпич (улица Карбышева, 4).
2. «Под новогодней ёлкой» – акция.
Место и время проведения – 3 и 4 января в 14:00 в библиотеке «Диалог» (улица Посёлочная, 15).
3. «Пусть праздник подарит чудо» – Рождественские чтения.
Место и время проведения – с 3 по 5 января в библиотеках Централизованной библиотечной системы Пскова.
4. «Дракон – фантазия иль нет, лишь в книжках мы найдём ответ» – новогодняя акция.
Место и время проведения – с 3 по 4 и с 9 по 10 января в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21).
Мероприятия Псковского музея-заповедника
1. Интерактивная программа «Старая крепость», 8+.
Место и время проведения – 3 января в 13:00 в Псковском кремле.
2. Мастер-класс по верховой набойке рисунка на ткани и росписи деревянного магнита «Новогодний сувенир из Печор».
Место и время проведения – 3 января в 12:00 в Печорах на улице Международной, 6.
3. Сборная экскурсия по Печорам.
Место и время проведения – 3 января в 13:00 в Печорах на улице Международной, 6.
4. Мастер-класс «Магия открыток».
Место и время проведения – 3 января в 15:00 в Печорах на улице Международной, 6.
5. Интерактивная программа «Чудо Рождественской ночи».
Место и время проведения – 3 января в 14:00 и 16:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.
6. «Вертеп: рождественский спектакль».
Место и время проведения – 3–6 января ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 в Поганкиных палатах на улице Некрасова, 5.
7. Интерактивная программа «До Нового года не трогать!».
Место и время проведения – 3 января в 12:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.
8. Тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике».
Место и время проведения – 3 января в 18:00 в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, 7.
9. «Бал в Псковском кремле», 16+.
Место и время проведения – 3 января в 19:00 в Псковском кремле.
Отправка новогодней открытки из Псковского драмтеатра в любую точку России
3 января в фойе большой сцены Псковского драматического театра имени Пушкина можно будет заполнить новогоднюю открытку, которую «Почта России» бесплатно доставит адресатам в любую точку страны.
Мастер-классы
3 января в 15:00 Псковский областной центр народного творчества приглашает псковичей на мастер-класс по созданию текстильной игрушки «Шар-сундучок», 8+.
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