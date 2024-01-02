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Общество

Публикуем афишу новогодних мероприятий на 3 января

Новогодние праздники – время посещения различных мероприятий. Куда же сходить, чтобы интересно провести время? Ответ на этот вопрос можно получить в афише мероприятий на 3 января.

Фото: ПАИ

Куда сходить с детьми?

1. «Рождественский ангелочек» – мастер-класс.

Место и время проведения – 3 января в 15:00 в общественном центре микрорайона Псковкирпич (улица Карбышева, 4).

2. «Под новогодней ёлкой» – акция.

Место и время проведения – 3 и 4 января в 14:00 в библиотеке «Диалог» (улица Посёлочная, 15).

3. «Пусть праздник подарит чудо» – Рождественские чтения.

Место и время проведения – с 3 по 5 января в библиотеках Централизованной библиотечной системы Пскова.

4. «Дракон – фантазия иль нет, лишь в книжках мы найдём ответ» – новогодняя акция.

Место и время проведения – с 3 по 4 и с 9 по 10 января в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21).

Мероприятия Псковского музея-заповедника

1. Интерактивная программа «Старая крепость», 8+.

Место и время проведения – 3 января в 13:00 в Псковском кремле.

2. Мастер-класс по верховой набойке рисунка на ткани и росписи деревянного магнита «Новогодний сувенир из Печор».

Место и время проведения – 3 января в 12:00 в Печорах на улице Международной, 6.

3. Сборная экскурсия по Печорам.

Место и время проведения – 3 января в 13:00 в Печорах на улице Международной, 6.

4. Мастер-класс «Магия открыток».

Место и время проведения – 3 января в 15:00 в Печорах на улице Международной, 6.

5. Интерактивная программа «Чудо Рождественской ночи».

Место и время проведения – 3 января в 14:00 и 16:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.

6. «Вертеп: рождественский спектакль».

Место и время проведения – 3–6 января ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 в Поганкиных палатах на улице Некрасова, 5.

7. Интерактивная программа «До Нового года не трогать!».

Место и время проведения – 3 января в 12:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.

8. Тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике».

Место и время проведения – 3 января в 18:00 в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, 7.

9. «Бал в Псковском кремле», 16+.

Место и время проведения – 3 января в 19:00 в Псковском кремле.

Отправка новогодней открытки из Псковского драмтеатра в любую точку России

3 января в фойе большой сцены Псковского драматического театра имени Пушкина можно будет заполнить новогоднюю открытку, которую «Почта России» бесплатно доставит адресатам в любую точку страны.

Мастер-классы

3 января в 15:00 Псковский областной центр народного творчества приглашает псковичей на мастер-класс по созданию текстильной игрушки «Шар-сундучок», 8+.

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