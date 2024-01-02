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Происшествия

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия

Водитель автомобиля Honda сбил 31-летнего сотрудника ГИБДД на Октябрьском проспекте в Пскове и скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В ходе погони 58-летнего водителя задержали на улице Льва Толстого.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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