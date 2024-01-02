Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Пскова и скрылся с места происшествия

22:24, 02 января 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Honda сбил 31-летнего сотрудника ГИБДД на Октябрьском проспекте в Пскове и скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















В ходе погони 58-летнего водителя задержали на улице Льва Толстого.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются.