Мести с утра полы рекомендует девушкам сегодня народный календарь
3 января чтят память юродивого христианского святого Прокопия Вятского. В народном календаре – Прокопьев день, сообщает calend.ru.
На Руси крестьяне этот день называли Полукормом, потому что к этому моменту расходовалась половина заготовленного на зиму корма для домашнего скота. Крестьяне в этот день проверяли хлева и оценивали, хватит ли запасов соломы и сена до наступления тёплых дней. Также в этот день ворошили зерно и гоняли мышей.
Девушки в этот день не выходили из домов и с самого утра подметали полы.
В Прокопьев день не рекомендуется обещать и клясться, подслушивать и подглядывать, заниматься тяжёлым трудом, стричься.
Считалось также, что в этот день можно было определить, какой погода будет в сентябре.
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