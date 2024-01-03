Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мести с утра полы рекомендует девушкам сегодня народный календарь

3 января чтят память юродивого христианского святого Прокопия Вятского. В народном календаре – Прокопьев день, сообщает calend.ru.

На Руси крестьяне этот день называли Полукормом, потому что к этому моменту расходовалась половина заготовленного на зиму корма для домашнего скота. Крестьяне в этот день проверяли хлева и оценивали, хватит ли запасов соломы и сена до наступления тёплых дней. Также в этот день ворошили зерно и гоняли мышей.

Девушки в этот день не выходили из домов и с самого утра подметали полы.

В Прокопьев день не рекомендуется обещать и клясться, подслушивать и подглядывать, заниматься тяжёлым трудом, стричься.

Считалось также, что в этот день можно было определить, какой погода будет в сентябре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 января 2024

Первую в этом году новую выставку открыли для посетителей «Михайловского»
03 января 2024

Ещё одна точка сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылась в Великих Луках
03 января 2024

Отопление пропало в деревне Переслегино Великолукского района
03 января 2024

Более 3,5 тысячи медиков в Псковской области получили специальную социальную выплату
02 января 2024

Врач Екатерина Кашух рекомендовала детям есть не больше трёх конфет в день
02 января 2024

Театрализованную постановку показали жителям Красногородского района в новогоднюю ночь
02 января 2024

Публикуем афишу новогодних мероприятий на 3 января
02 января 2024

Музей Победы в Москве приглашает псковичей на посвящённую фронтовым новогодним подаркам онлайн-экскурсию

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...