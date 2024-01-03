Мести с утра полы рекомендует девушкам сегодня народный календарь

09:38, 03 января 2024, ПАИ

3 января чтят память юродивого христианского святого Прокопия Вятского. В народном календаре – Прокопьев день, сообщает calend.ru.

На Руси крестьяне этот день называли Полукормом, потому что к этому моменту расходовалась половина заготовленного на зиму корма для домашнего скота. Крестьяне в этот день проверяли хлева и оценивали, хватит ли запасов соломы и сена до наступления тёплых дней. Также в этот день ворошили зерно и гоняли мышей.

Девушки в этот день не выходили из домов и с самого утра подметали полы.

В Прокопьев день не рекомендуется обещать и клясться, подслушивать и подглядывать, заниматься тяжёлым трудом, стричься.

Считалось также, что в этот день можно было определить, какой погода будет в сентябре.