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Общество

Более 3,5 тысячи медиков в Псковской области получили специальную социальную выплату

3 537 медработников в Псковской области получили специальную социальную выплату в 2023 году, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Более 3,5 тысячи медиков в Псковской области получили специальную социальную выплату. Фото: ПАИ

Субсидия полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Оформление выплаты происходит на основании данных, полученных из медицинских учреждений.

Отметим, на сегодняшний день в целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области действует несколько мер поддержки.

Напомним, что более 15 млн рублей дополнительно направит Правительство РФ Псковской области на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году.

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