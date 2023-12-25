Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

15 млн рублей направят в Псковскую область на зарплаты врачей и медперсонала

Более 15 млн рублей дополнительно направит Правительство РФ Псковской области на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Средства направят в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

Всего на поддержку сотрудников сферы здравоохранения Правительство РФ направит более 7,5 млрд рублей. Решение обусловлено тем, что, по прогнозам, в 2024 году в медучреждения страны придёт работать более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медперсонала.

Напомним, в Гдовской районной больнице начал работу новый главврач Максим Борисюк. Он победил в конкурсе на замещение вакантной должности. Кроме того, в Псковской городской поликлинике работает новый молодой специалист – врач-эндокринолог Полина Посацкова.

Ранее также сообщалось, что профессия врача стала одной из наиболее востребованных в Псковской области. В топ также попали продавцы, кассиры, менеджеры по продажам, водители, операторы кол-центра, бухгалтеры, администраторы магазинов, повара и разнорабочие.

Отметим также, пациенты могут купить лекарства в 235 ФАПах Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 декабря 2023

Китайская художница Ван Сюлин провела мастер-класс в Псковском колледже искусств
25 декабря 2023

Усвятская команда победила в региональном чемпионате по дрон-рейсингу
25 декабря 2023

Главную новогоднюю ёлку открыли в Опочке
25 декабря 2023

Большие события в Печорах, или Митрополит Тихон вернулся!
25 декабря 2023

О традициях и истории Нового года и Рождества рассказали заключённым СИЗО-1 в Пскове
25 декабря 2023

«Жигули» с новогодней ёлкой появились в центре Гдова
25 декабря 2023

Пустошане доставили бойцам СВО письма и посылки
25 декабря 2023

В Псковской области подвели итоги детского конкурса «Кукарача-2023»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...