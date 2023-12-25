15 млн рублей направят в Псковскую область на зарплаты врачей и медперсонала

23:28, 25 декабря 2023, ПАИ

Более 15 млн рублей дополнительно направит Правительство РФ Псковской области на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Средства направят в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

Всего на поддержку сотрудников сферы здравоохранения Правительство РФ направит более 7,5 млрд рублей. Решение обусловлено тем, что, по прогнозам, в 2024 году в медучреждения страны придёт работать более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медперсонала.

Напомним, в Гдовской районной больнице начал работу новый главврач Максим Борисюк. Он победил в конкурсе на замещение вакантной должности. Кроме того, в Псковской городской поликлинике работает новый молодой специалист – врач-эндокринолог Полина Посацкова.

Ранее также сообщалось, что профессия врача стала одной из наиболее востребованных в Псковской области. В топ также попали продавцы, кассиры, менеджеры по продажам, водители, операторы кол-центра, бухгалтеры, администраторы магазинов, повара и разнорабочие.

Отметим также, пациенты могут купить лекарства в 235 ФАПах Псковской области.