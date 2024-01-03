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Происшествия

13 пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

13 пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

13 пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток. Фото: ПАИ

Так, 1 января огонь повредил балкон в многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли квартиру.

Кровля сгорела в бане на улице Школьной в Красногородске. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли жилой дом и баню.

В хозяйственной постройке на улице Дзержинского в Себеже огонь повредил стену. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли баню.

Хозяйственная постройка сгорела в Серёдке в Псковском районе. Предварительная причина возгорания – нарушение при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Бесхозное строение сгорело на улице Молодейской в деревне Молоди Стругокрасненского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, 2 января жилой дом сгорел на улице Совхозной в деревне Добручи Гдовского района. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети. Пожарные спасли два соседних жилых дома и две хозяйственные постройки.

Кровля сгорела в доме на улице Социалистической в Дно. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Огонь повредил напольное покрытие в жилом доме в деревне Акулино Локнянского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Огонь повредил стену в двухкомнатной квартире двухэтажного дома на улице Центральной в деревне Нежадово в Плюссе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные эвакуировали трёх человек, в том числе одного ребёнка.

Комната выгорела изнутри по всей площади в однокомнатной квартире на улице Кузнечной в Печорах. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли жилой дом и три хозяйственные постройки.

Надворная постройка сгорела в садоводческом некоммерческом товариществе «Сенчиты-2» в Великолукском районе. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли хозяйственную постройку.

Сажа сгорела в дымоходе отопительной печи в жилом доме в деревне Пыталовские Хутора Пыталовского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли жилой дом.

Надворная постройка сгорела на улице Лесной в деревне Кривск в Печорском районе. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли жилой дом и хозяйственную постройку.

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