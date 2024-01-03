Наледь срезают на улицах в Великих Луках

14:43, 03 января 2024, ПАИ

Активную работу по срезу наледи на улицах в Великих Луках ведёт муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Отметим, сегодня, 3 января, в Псковской области температура днём составляет от -16 до -21 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область в первые дни января придут аномальные морозы.