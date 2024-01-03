До -28 градусов ожидается в Псковской области 4 января
4 января в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днём – местами небольшой снег, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области ночью будет от -23 до -28 градусов, днём – от -18 до -23.
На дорогах будет гололедица. Атмосферное давление – низкое.
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