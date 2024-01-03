До -28 градусов ожидается в Псковской области 4 января

17:37, 03 января 2024, ПАИ

4 января в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днём – местами небольшой снег, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области ночью будет от -23 до -28 градусов, днём – от -18 до -23.

На дорогах будет гололедица. Атмосферное давление – низкое.