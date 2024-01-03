Публикуем афишу новогодних мероприятий на 4 января

20:19, 03 января 2024, ПАИ

Новогодние праздники – время посещения различных мероприятий. Куда же сходить, чтобы интересно и с пользой провести время? Ответ на этот вопрос можно поискать в афише мероприятий на 4 января.

Куда сходить с детьми?

Сказка «Щелкунчик» для детей с концертом в исполнении квартета скрипки, флейты, кларнета и виолончели.

Место и время проведения – 12:00 в креативном пространстве «Лофт». (Псков, улица Спортивная, 1б).

Мастер-классы по созданию народной куклы «Зимний ангел» (14+).

​Место и время проведения – 15:00 в Псковском областном центре народного творчества (Псков, улица Некрасова, 10).

Мероприятия Псковского музея-заповедника

Сборная экскурсия по Картинной галерее Псковского музея.

Место и время проведения – 11:30 и 15:00 в музейном квартале Псковского музея (Псков, улица Некрасова, 7).

Сборная экскурсия по тематическим выставкам Поганкиных палат.

Место и время проведения – 12:00 и 15:00 в музейном квартале Псковского музея (Псков, улица Некрасова, 7).

«Вертеп: Рождественский спектакль».

Место и время проведения – 13:00, 15:00, 17:00 в Поганкиных палатах (Псков, улица Некрасова, 5).

Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

Место и время проведения – 14:00 в главном здании Псковского музея (Псков, улица Некрасова, 7).

Сборная экскурсия по музею-квартире Ю. П. Спегальского.

Место и время проведения 14:00 – в музее-квартире Ю. П. Спегальского (Псков, Октябрьский проспект, 14).

Интерактивная программа «Что растет на ёлке».

Место и время проведения – 12:00 и 15:00 во Дворе Постникова (Псков, улица Олега Кошевого, 2).

Экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова».

Место и время проведения – 13:00 во Дворе Постникова (Псков, улица Олега Кошевого, 2).

Интерактивная программа «Чудо рождественской ночи».

Место и время проведения – 14:00 и 16:00 во Дворе Постникова (Псков, улица Олега Кошевого, 2).

Интерактивная программа «На службе государевой».

Место и время проведения – 14:00 и 16:00 в Варлаамовской башне (Псков, улица Леона Поземского, 46).

Экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол».

Место и время проведения – 15:00 в Варлаамовской башне (Псков, улица Леона Поземского, 46).

Библиотеки

Традиционная выставка «Новые книги на Конной».

В экспозиции будут представлены около 200 изданий, поступивших в Центральную городскую библиотеку в 2023 году. Среди них самые титулованные отечественные книги прошлого года: роман «Чагин» Евгения Водолазкина – победитель национальной премии «Большая книга», «Дар речи» Юрия Буйды (второе место), «Оккульттрегер» Алексея Сальникова (третье место), а также документальный роман (или, как определили жанр критики, эпическая биография) «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина (эта книга победила в народном голосовании премии).

​Место и время проведения – с 11:00 до 19:00, библиотека на улице Конной, 6.