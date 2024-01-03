Публикуем афишу новогодних мероприятий на 4 января
Новогодние праздники – время посещения различных мероприятий. Куда же сходить, чтобы интересно и с пользой провести время? Ответ на этот вопрос можно поискать в афише мероприятий на 4 января.
Куда сходить с детьми?
Сказка «Щелкунчик» для детей с концертом в исполнении квартета скрипки, флейты, кларнета и виолончели.
Место и время проведения – 12:00 в креативном пространстве «Лофт». (Псков, улица Спортивная, 1б).
Мастер-классы по созданию народной куклы «Зимний ангел» (14+).
Место и время проведения – 15:00 в Псковском областном центре народного творчества (Псков, улица Некрасова, 10).
Мероприятия Псковского музея-заповедника
Сборная экскурсия по Картинной галерее Псковского музея.
Место и время проведения – 11:30 и 15:00 в музейном квартале Псковского музея (Псков, улица Некрасова, 7).
Сборная экскурсия по тематическим выставкам Поганкиных палат.
Место и время проведения – 12:00 и 15:00 в музейном квартале Псковского музея (Псков, улица Некрасова, 7).
«Вертеп: Рождественский спектакль».
Место и время проведения – 13:00, 15:00, 17:00 в Поганкиных палатах (Псков, улица Некрасова, 5).
Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».
Место и время проведения – 14:00 в главном здании Псковского музея (Псков, улица Некрасова, 7).
Сборная экскурсия по музею-квартире Ю. П. Спегальского.
Место и время проведения 14:00 – в музее-квартире Ю. П. Спегальского (Псков, Октябрьский проспект, 14).
Интерактивная программа «Что растет на ёлке».
Место и время проведения – 12:00 и 15:00 во Дворе Постникова (Псков, улица Олега Кошевого, 2).
Экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова».
Место и время проведения – 13:00 во Дворе Постникова (Псков, улица Олега Кошевого, 2).
Интерактивная программа «Чудо рождественской ночи».
Место и время проведения – 14:00 и 16:00 во Дворе Постникова (Псков, улица Олега Кошевого, 2).
Интерактивная программа «На службе государевой».
Место и время проведения – 14:00 и 16:00 в Варлаамовской башне (Псков, улица Леона Поземского, 46).
Экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол».
Место и время проведения – 15:00 в Варлаамовской башне (Псков, улица Леона Поземского, 46).
Библиотеки
Традиционная выставка «Новые книги на Конной».
В экспозиции будут представлены около 200 изданий, поступивших в Центральную городскую библиотеку в 2023 году. Среди них самые титулованные отечественные книги прошлого года: роман «Чагин» Евгения Водолазкина – победитель национальной премии «Большая книга», «Дар речи» Юрия Буйды (второе место), «Оккульттрегер» Алексея Сальникова (третье место), а также документальный роман (или, как определили жанр критики, эпическая биография) «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина (эта книга победила в народном голосовании премии).
Место и время проведения – с 11:00 до 19:00, библиотека на улице Конной, 6.
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