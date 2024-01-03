В Калуге на бывшем заводе Volkswagen возобновят производство в 2024 году

19:34, 03 января 2024, ПАИ

Перезапустить производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen, владельцем которого ранее стала российская компания «Арт-Финанс», планируется в первом полугодии 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Сообщается, что компания нашла зарубежного технологического партнёра.

В мае 2023 года концерн Volkswagen продал российские активы компании ООО «Арт-Финанс» за 125 миллионов евро.

Напомним, вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил Псковскую область в ноябре 2023 года. Он и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили промышленные предприятия региона.

Денис Мантуров с 2019 года является куратором Псковской области. Существует индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР) Псковской области. Текущая рассчитана до конца 2024 года, её планируют продлить. До 2030 года намерены реализовать ряд мероприятий в части промышленного, инвестиционного, сельскохозяйственного, туристического и жилищно-коммунального развития области.