Водитель рейсового автобуса задержал пьяного водителя в Псковском районе
Водитель автомобиля Lada Vesta, сдавая задним ходом, совершил столкновение с автобусом и попытался скрыться с места ДТП в Псковском районе у деревни Струково. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Водитель автобуса догнал нарушителя у деревни Богданово. Пострадавших нет.
По словам водителя автобуса, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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