Водитель рейсового автобуса задержал пьяного водителя в Псковском районе

20:27, 03 января 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Vesta, сдавая задним ходом, совершил столкновение с автобусом и попытался скрыться с места ДТП в Псковском районе у деревни Струково. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водитель автобуса догнал нарушителя у деревни Богданово. Пострадавших нет.

По словам водителя автобуса, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.