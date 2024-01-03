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Происшествия

Водитель рейсового автобуса задержал пьяного водителя в Псковском районе

Водитель автомобиля Lada Vesta, сдавая задним ходом, совершил столкновение с автобусом и попытался скрыться с места ДТП в Псковском районе у деревни Струково. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водитель рейсового автобуса задержал пьяного водителя в Псковском районе. Фото: ПАИ

Водитель автобуса догнал нарушителя у деревни Богданово. Пострадавших нет.

По словам водителя автобуса, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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