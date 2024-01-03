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Культура

«Зимние вечера» проходят в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 

Жители и гости Пушкиногорья смогли познакомиться с историей ёлочных украшений, побывав на мастер-классе «Новогодняя мастерская». Мероприятие состоялось сегодня, 3 января. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Зимние вечера проходят в Пушкинском заповеднике. Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

Музейное занятие состоялось в выставочных залах Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Участникам мероприятия рассказали о том, как, когда и почему на её ветвях появлялись герои русских народных сказок и сказок А. С. Пушкина, фигурки космонавтов, украшения в виде грибов, конфет, початков кукурузы и не только.

Своими руками участники мастер-класса изготовили свою, авторскую, игрушку для новогодней ёлки. Музейный педагог Татьяна Трофимова заранее подготовила необходимое количество заготовок для творческого задания и рассказала всем, как их можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

«2 и 3 января, в течение двух зимних вечеров, жители и гости Пушкиногорья могли познакомиться с историей ёлочных украшений, побывав на мастер-классе «Новогодняя мастерская». Вооружившись клеем, кистью, акварельными красками и другими подручными материалами, за лёгкой непринуждённой беседой дети и взрослые расписали и украсили заготовки грибов, выполненные из газет, фольги и... ваты. Лисички, мухоморы и даже фантастический радужный гриб дополнят домашнюю коллекцию ёлочных новогодних украшений наших гостей», – пишет газета.

Сообщается также, что 4 января вечером в выставочных залах Пушкинского заповедника гостей познакомят со светскими развлечениями XIX века, а именно игрой в фанты и шарады, «языком цветов».

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