Женщина с двумя детьми успели спастись из горящего дома в Великолукском районе

23:24, 03 января 2024, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло в переулке Совхозный в деревне Шелково Великолукского района. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, женщина с детьми находилась в одной из комнат жилого дома, когда произошло возгорание. Спасаясь, они выбежали на улицу. После женщина вызвала пожарных.

Предварительной причиной возгорания назвали замыкание электропроводки. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.