Корги по кличке Степан с 11 тысячами подписчиков в соцсетях побывал в Пскове

09:41, 04 января 2024, ПАИ

Корги по кличке Степан из Санкт-Петербурга с 11 тысячами подписчиков в соцсетях на новогодних выходных побывал в Пскове. Об этом на странице в соцсети написали хозяева питомца, которые ведут профиль от имени Степана.

«Новогодние праздники разбавил путешествием в Псков», – «сообщил» Степан.

В комментариях к записи тут же появилось приглашение от псковского корги по кличке Арги в следующий раз заезжать в гости.

На своей страничке Степан рассказывает о своей повседневной жизни, путешествиях, любимых лакомствах и развлечениях. Любимец подписчиков часто появляется на фотографиях вместе с маленьким хозяином Матвеем.