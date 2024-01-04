Число вызовов «скорой» в Псковской области в новогодние дни увеличилось в полтора раза

11:13, 04 января 2024, ПАИ

Количество вызовов скорой помощи 31 декабря и 1 января увеличилось почти в полтора раза рассказал корреспонденту ПАИ главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков.

«31 декабря зафиксировано 687 вызовов, это на 37% больше обычного. Были вызовы на четыре ДТП, в которых пострадали семь человек, на один пожар - один пострадавший. 49 человек в алкогольном опьянении, вызовы к пациентам с вирусной инфекции - 124. 1 января число вызовов увеличилось еще больше, их было 721, на 44% больше обычного. Был вызов на ДТП с одним пострадавшим, 75 человек в алкогольном опьянении, вызовы к пациентам с вирусной инфекции – 138», сообщил Денис Сачков.

Нагрузка на «скорую» в новогодние праздники резко увеличивается, отметил он: «Даже с учетом работы поликлиник в праздничные дни с возможностью вызова врача на дом, жители предпочитают вызвать скорую помощь».