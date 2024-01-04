Пожарные ликвидировали пожар в жилом доме в Великих Луках
Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Великих Луках на улице Чкалова, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
По словам очевидцев, в доме проживала женщина, которая успела выбежать из горящего здания. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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