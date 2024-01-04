Больше 70 гостей прибыли на бал по мотивам кинокомедии Гайдая в Пскове

14:48, 04 января 2024, ПАИ

3 января в Приказной палате Псковского кремля состоялся новогодний бал «Танцуют все!», вдохновлённый советским фильмом Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Участие в нём приняли больше 70 гостей, сообщили ПАИ организаторы из Псковского городского молодёжного центра.

В первом отделении участники бала исполнили семь танцев, во втором – девять. Концепция бала строилась на воссоздании атмосферы и колорита эпохи Ивана Грозного, в которую смогли погрузиться гости мероприятия и ощутить себя героями фильма. Кроме того, дресс-код мероприятия мог отражать как костюмы XV–XVII веков, так и моду советского времени – 1950–1970-х годов.

Бал был оформлен в стиле XV–XVII веков, с использованием соответствующих декораций, костюмов и атрибутов. Ведущие выбрали образы нескольких персонажей фильма: царя Ивана Грозного, дьяка Феофана, а хорегораф мероприятия Светлана Бурдонос играла роль Марфы Васильевны и ставила танцы.

Также в рамках мероприятия состоялись выступления творческих коллективов, работала фотозона, прошёл мастер-класс по письму пером и исторические игры.

Фоторепортаж ПАИ с мероприятия можно полистать здесь.