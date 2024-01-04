Организаторы премии «Народное признание» провели проверку достоверности голосования

15:23, 04 января 2024, ПАИ

Организаторы Первой общественной премии «Народное признание – 2023» провели проверку достоверности голосования.

В частности, организаторы избирательно обзвонили несколько участников голосования и проверили, голосовал ли тот человек, кому принадлежит номер телефона. По итогам проверки нарушений обнаружено не было.

Проверка проводится для того, чтобы избежать накрутки голосов за того или иного номинанта.