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Общество

Организаторы премии «Народное признание» провели проверку достоверности голосования

Организаторы Первой общественной премии «Народное признание – 2023» провели проверку достоверности голосования.

Организаторы премии «Народное признание» провели проверку достоверности голосования

В частности, организаторы избирательно обзвонили несколько участников голосования и проверили, голосовал ли тот человек, кому принадлежит номер телефона. По итогам проверки нарушений обнаружено не было.

Проверка проводится для того, чтобы избежать накрутки голосов за того или иного номинанта.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ
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