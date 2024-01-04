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Общество

О сильнейшем снегопаде в Псковской области предупреждает МЧС

О сильнейшем снегопаде 4 и 5 января в Псковской области предупреждает МЧС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сегодня днём с сохранением в течение суток 5 января местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается сильный снег», – рассказали в ведомстве.

О сильнейшем снегопаде в Псковской области предупреждает МЧС. Фото: ПАИ

При сильном снегопаде необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности лучше остаться дома.

Если обильные осадки застали в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.

Если снегопад застал на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений, и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости ещё один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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