В учреждениях Псковского УФСИН прошли богослужения в день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы

22:55, 04 января 2024, ПАИ

Праздничные молебны, приуроченные к одной из памятных церковных дат – дню почитания святой христианской великомученицы Анастасии Узорешительницы, которая является покровительницей всех заключённых, состоялись для осуждённых подведомственных учреждений, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Священнослужители, окормляющие исправительные колонии и следственные изоляторы региона, провели божественные литургии, обратились к осуждённым с проповедями, пригласили на индивидуальные беседы, а по окончании праздничных служб поздравили всех с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым. Они пожелали сотрудникам УИС духовных и телесных сил в несении нелёгкой службы, а отбывающим наказание – обрести и укрепить веру и терпеливо пройти свой путь в условиях несвободы.

«Посещение священниками мест отбывания наказания особенно ценится теми, кто в них находится. Духовная работа оказывает положительное воздействие на процесс исправления осуждённых, помогает им выбрать правильный путь в жизни, способствует возвращению в общество правопослушными гражданами», – сказал начальник отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными областного УФСИН Андрей Элькин.