Автомобиль вылетел в кювет в Островском районе

23:18, 04 января 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и вылетел в кювет в деревне Кисели в Островском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В аварии пострадала пассажирка, но от госпитализации отказалась.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.