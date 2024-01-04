Автомобиль вылетел в кювет в Островском районе
Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и вылетел в кювет в деревне Кисели в Островском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В аварии пострадала пассажирка, но от госпитализации отказалась.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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