Федулов день наступил по народному календарю

09:09, 05 января 2024, ПАИ

День святого Феодула наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

На Руси в этот день много внимания уделяли домашним животным, а именно скотине и птице. Хозяин проявлял особую заботу – давал много корма и наводил порядок в хлеву и птичнике.

Также в этот день было заведено печь печенье в форме овечек, коровок и птиц. Люди делали это для того, чтобы привлечь добрых духов, а злых изгнать. Выпечку сразу же заворачивали в полотенце, чтобы нечистая сила не оставила на ней следа. Постные лепёшки в этот день готовились по такому же принципу. Однако лепёшки к столу не подавали – их несли в хлев и скармливали животным. Птице в качестве угощения доставалось отборное зерно.

Погода Федулова дня предсказывает погоду ноября, подметили люди. «Пришёл Федул – ветер подул», – говорили на Руси. Ветер считался хорошим признаком: он предсказывал богатый урожай.