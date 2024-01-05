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Культура

Показы спектакля «Мальчик у Христа на ёлке» пройдут в Псковском театре кукол 8 января

Показы нового спектакля «Мальчик у Христа на ёлке» по мотивам рассказа Фёдора Достоевского пройдут в Псковском театре кукол 8 января. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Фото: управление культуры администрации Пскова

«Жанр произведения определяется как святочный рассказ, в котором описывается доброе и чудесное событие, а также присутствие маленького мальчика, который напоминает о младенце Иисусе», – отметили в управлении.

Главным героем произведения является маленький мальчик, имя которого неизвестно. Безликость главного героя и контрасты, которые видит зритель, заставляют задуматься о масштабах затронутых проблем.

Наблюдая за заснеженным городом сквозь мрачное окно, мальчик встречает пренебрежение к себе. Ненужный в чужом городе, подвергающийся безразличию, он попадает к Христу на ёлку. Он обретает счастье – слышит голос мамы, радуется и смеётся.

По правилам жанра святочного рассказа конец всегда должен быть счастливым. Но в произведении несоответствие счастья и реальной жизни призывает окружающих к милосердию и состраданию.

Для зрителей старше шести лет.

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