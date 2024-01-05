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Спорт

«Рейтинг» победил в волейбольном турнире «Кубок Нового года» в Пскове

Подведены итоги традиционного волейбольного турнира «Кубок Нового года», который прошёл в Пскове 3 и 4 января, сообщает Телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

В соревнованиях приняли участие шесть команд: «Элизиум», «Тюлени», «Гатчина – Сити», «Рейтинг», «Е100» и «Пингвины». Первое место – за «Рейтингом»,серебро – у «Е100», бронза – у «Гатчина - Сити» Лучшим игроком среди женщин признали Людмилу Егорову, а среди мужчин – Егора Щербакова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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