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Общество

До -25 градусов опустится температура вечером в субботу в Пскове

В субботу, 6 января, дневная температура в Пскове составит -17...-15 градусов. Однако к вечеру похолодает еще больше и температура опустится до -24...25 градусов, сообщает портал Gismeteo.

Ветер будет северного, северо-восточного направлений, до 4 м/с. Из-за этого температура воздуха будет ощущаться холоднее номинальных значений.

Прогнозируется, что морозы сохранятся до утра понедельника, 8 января. Затем ожидается потепление.

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