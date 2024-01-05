До -25 градусов опустится температура вечером в субботу в Пскове

18:43, 05 января 2024, ПАИ

В субботу, 6 января, дневная температура в Пскове составит -17...-15 градусов. Однако к вечеру похолодает еще больше и температура опустится до -24...25 градусов, сообщает портал Gismeteo.

Ветер будет северного, северо-восточного направлений, до 4 м/с. Из-за этого температура воздуха будет ощущаться холоднее номинальных значений.

Прогнозируется, что морозы сохранятся до утра понедельника, 8 января. Затем ожидается потепление.