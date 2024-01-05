До -25 градусов опустится температура вечером в субботу в Пскове
В субботу, 6 января, дневная температура в Пскове составит -17...-15 градусов. Однако к вечеру похолодает еще больше и температура опустится до -24...25 градусов, сообщает портал Gismeteo.
Ветер будет северного, северо-восточного направлений, до 4 м/с. Из-за этого температура воздуха будет ощущаться холоднее номинальных значений.
Прогнозируется, что морозы сохранятся до утра понедельника, 8 января. Затем ожидается потепление.
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