Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завершена реставрация одного из самых больших храмов Псковской области

В церкви Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района, завершены реставрационные работы, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Храм Входа Господня в Иерусалим был возведен в 1901 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Это один из самых больших храмов Псковской епархии, его площадь – 800 кв метров.

Храм Входа Господня в Иерусалим. Фото: АНО "Возрождение"

В церкви был выполнен ремонт кровли, фасадов, цокольной части, ступеней в храм. Кроме того, полностью были заменены полы, оконные и дверные заполнения, возведены лестницы для подъема на колокольню. Ранее в церкви был завершен монтаж церковных печей. Они устроены по типу голландских – отличаются быстрым нагревом и медленным остыванием.

Храм освящен 30 июля (12 августа) 1901 г. епископом Никоном Нарвским в сослужении с настоятелем храма будущим священномучеником священником Николаем Кулигиным и окрестным духовенством. Закладка храма проводил священник Пётр Кулигин 27 августа (9 сентября) 1896г. С 1903 г. по 1930 г. в храме служил протоиерей Алексей Вознесенский, который умер в тюрьме 16 июля 1945 года, куда попал по ложному обвинению.

С 1930 г. по 11 ноября 1937 г. в Посолодино служил священник Василий Смирнов, расстрелян по обвинению в контрреволюционной деятельности. 3 декабря 1937 г. Храм в Посолодино был закрыт.

Регулярные богослужения начали проводятся с декабря 2009 г. священником Олегом Жуком. С 3 декабря 2019 г. основные службы совершаются командированным из Псково-Печерского монастыря иеромонахом Феофилом Безруковым.

В августе 2021 г. по благословению митрополита Тихона храм Входа Господня в Иерусалим в д. Посолодино был включён в федеральную программу реставрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 января 2024

Завершена реставрация одного из самых больших храмов Псковской области
05 января 2024

Четырехмиллионый посетитель выставки «Россия» поедет в тур по Краснодарскому краю
05 января 2024

До -25 градусов опустится температура вечером в субботу в Пскове
05 января 2024

Псковские полицейские обеспечат безопасность во время рождественских богослужений
05 января 2024

Верблюд Джига не замёрзнет на рождественских гуляньях в Печорах
05 января 2024

Более 2900 детей родилось в Псковском перинатальном центре за год
05 января 2024

Коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области находится на историческом минимуме
05 января 2024

Коммунальные службы продолжают убирать последствия снегопада в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...