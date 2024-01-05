Завершена реставрация одного из самых больших храмов Псковской области

19:44, 05 января 2024, ПАИ

В церкви Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района, завершены реставрационные работы, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Храм Входа Господня в Иерусалим был возведен в 1901 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Это один из самых больших храмов Псковской епархии, его площадь – 800 кв метров.

В церкви был выполнен ремонт кровли, фасадов, цокольной части, ступеней в храм. Кроме того, полностью были заменены полы, оконные и дверные заполнения, возведены лестницы для подъема на колокольню. Ранее в церкви был завершен монтаж церковных печей. Они устроены по типу голландских – отличаются быстрым нагревом и медленным остыванием.

Храм освящен 30 июля (12 августа) 1901 г. епископом Никоном Нарвским в сослужении с настоятелем храма будущим священномучеником священником Николаем Кулигиным и окрестным духовенством. Закладка храма проводил священник Пётр Кулигин 27 августа (9 сентября) 1896г. С 1903 г. по 1930 г. в храме служил протоиерей Алексей Вознесенский, который умер в тюрьме 16 июля 1945 года, куда попал по ложному обвинению.

С 1930 г. по 11 ноября 1937 г. в Посолодино служил священник Василий Смирнов, расстрелян по обвинению в контрреволюционной деятельности. 3 декабря 1937 г. Храм в Посолодино был закрыт.

Регулярные богослужения начали проводятся с декабря 2009 г. священником Олегом Жуком. С 3 декабря 2019 г. основные службы совершаются командированным из Псково-Печерского монастыря иеромонахом Феофилом Безруковым.

В августе 2021 г. по благословению митрополита Тихона храм Входа Господня в Иерусалим в д. Посолодино был включён в федеральную программу реставрации.