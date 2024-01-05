Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе под Невелем

19:52, 05 января 2024, ПАИ

В пятницу, 5 января, вечером в Невельском районе (Псковская область), на 506-м километре трассы Р23 Санкт-Петербург – Псков – граница с Республикой Беларусь, водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет, сообщает сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за погодных условий и выехал на встречку.

Водитель госпитализирован в медучреждение. Пострадавший пассажир от госпитализации отказался. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.