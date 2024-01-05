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Политика

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в Псковской области продолжается

Жители Псковской области продолжают оставлять подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России, которые предстоят в марте этого года. В пятницу, 5 января, пункты сбора подписей работали в торговых центрах Пскова и Великих Лук, в общественных приёмных партии «Единая Россия» в муниципалитетах региона, сообщает корреспондент ПАИ.

Жители Псковской области ставят подписи в поддержку Путина. Фото: ПАИ

«Владимир Путин делает свою работу отлично. Есть уверенность в сегодняшнем дне и большая перспектива на будущее», – так мотивируют своё желание оставить подпись в поддержку Путина жители Пскова и Великих Лук.

В избирательный штаб президента России Владимира Путина поступили подписи избирателей из 19 регионов страны. В ближайшее время в штаб должны прибыть подписные листы ещё из 69 регионов.

С 3 января пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России открылись на базе местных общественных приёмных партии «Единая Россия» в районах Псковской области. В районах пункты сбора подписей на базе общественных приёмных «Единой России» работают с 10 до 12 часов. Пункты сбора подписей на базе общественных приёмных партии в Пскове и Великих Луках будут работать с 10:00 до 16:00. В торговых центрах Пскова и Великих Лук работают в то же время, что и раньше, – с 17 до 20 часов

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