70 человек ежедневно обращаются за помощью в Псковскую областную больницу

11:47, 06 января 2024, ПАИ

Около 70 человек ежедневно обращаются в приёмный покой Псковской областной клинической больницы в праздничные дни, сообщается в телеграм-канале медицинского учреждения.

В травмпункте цифра за день достигает 50 человек.

«Новогодние праздники – это не повод останавливать работу в больнице. Стационар больницы продолжает работать в обычном режиме, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», – написали в комитете.

«Коллектив больницы работает слаженно, делает всё возможное, чтобы люди получали необходимое лечение и заботу», – отмечает главный врач больницы Евгений Панфёров.