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Культура

«Холоп-2» собрал два миллиарда рублей в кинопрокате

«Холоп-2» собрал в российском прокате с начала года более 2 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Афиша к фильму «Холоп-2». Фото: «Кинопоиск»

Фильм «Холоп-2», снятый, как и оригинальная картина, режиссёром Климом Шипенко, вышел на экраны 1 января.

«Общие сборы – 2 028 192 516 рублей», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.

Напомним, часть съёмок продолжения кинокартины «Холоп» проходила в августе прошлого года в кинодеревне в Новоржевском районе. А сам фильм вышел в российских кинотеатрах 1 января. Несколько лет назад первая часть фильма «Холоп» уже становилась самым кассовым фильмом в российском прокате. Затем первую часть продали партнёрам по кинопрокату в Китай.

Главные роли в «Холопе-2» исполнили Милош Бикович, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Ольга Дибцева, Мария Миронова, Софья Зайка и другие. Режиссёром второй части снова стал Клим Шипенко.

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